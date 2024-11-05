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Врач перечислил продукты, которые помогут согреться в холодную погоду

Врач Арзамасцев: мясные блюда помогут согреться в холодную погоду

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Suzanne Pratt/Shutterstock/FOTODOM

В холодную погоду стоит добавлять в свой рацион мясные блюда и сложные углеводы, например каши, потому что они насытят организм энергией и помогут согреться. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, выработке тепла также поспособствуют острые специи, которые разгонят метаболизм. Эксперт также советует пить горячие напитки. Однако он подчеркнул, что они не должны быть обжигающими.

«Слишком горячая еда и напитки могут увеличить риски желудочно-кишечных проблем и обострить уже имеющиеся. К примеру, если есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), гастрит, язвы, после употребления такой пищи ситуация будет ухудшаться», — предупредил Арзамасцев.

Помимо этого, врач не советует употреблять алкоголь, чтобы согреться, потому что это может привести даже к переохлаждению.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что калорийные продукты, например, паштет, помогут согреться в холодную погоду. По словам врача, также можно включать в свой рацион питания жирные сорта мяса и рыбы, в которых есть жир и белок, улучшающие терморегуляцию.

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