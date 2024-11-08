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Синоптик назвала день прихода климатической зимы в Россию

Синоптик Позднякова: климатическая зима в Центральной России наступит 10 ноября

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Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России наступит примерно 10 ноября. Об этом заявила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru.

«У нас норма — это где-то 10–12 ноября, так что практически в этих пределах в середине месяца у нас наступит метеорологическая зима», — сказала она.

Специалист отметила, что грядущая зима будет мягкой и характеризоваться температурами, превышающими климатическую норму,

В свою очередь, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что грядущая зима будет нестабильной и отличится как положительными аномалиями, так и экстремальными морозами и осадками, в регионы придет арктический холод.

Заканчиваться зима будет с погодой, формируемой морозными антициклонами – за счет этого сильные морозы вновь окутают Сибирь и Урал, отметил специалист.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать лютой зимы на фоне аномальной погоды в сентябре.

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