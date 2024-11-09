Женщина вышла замуж за экс-бойфренда, забывшего о расставании из-за сотрясения мозга

В американском штате Юта Дженна Бразерсон вышла замуж за 27-летнего мужчину, который забыл о расставании с ней из-за сотрясения мозга. Об этом сообщает Daily Record.

Дженна чувствовала себя «слишком подавленной жизнью» и поэтому прекратила отношения с Митчеллом Бразерсоном. На следующий день после разрыва отношений молодой человек получил сотрясение мозга, пытаясь сделать сальто на горе Бивер в Юте. Он приземлился на голову и потерял сознание.

Сотрясение мозга серьезно повлияло на Митчелла — он полностью забыл, что расстался со своей партнершей, отмечает издание.

«Митч продолжал писать мне и пытался встречаться после сотрясения мозга, и я была в замешательстве: почему он продолжал писать мне, ведь мы расстались», — поделилась Дженна.

Переосмыслив разрыв, она решила дать их отношениям еще один шанс, пишет Daily Record.

«Я нервничала, когда хотела проглотить свою гордость и спросить, будет ли он встречаться снова», — призналась Дженна.

В итоге пара снова сошлась. Митчелл сделал предложение Дженне в Биг-Коттонвуд-Каньоне — том самом месте, где уже признавался ей в любви. Через три недели они поженились.

1 ноября издание Daily Mail писало, что в Великобритании машинист спас женщину, которая стояла на краю железнодорожного моста. Между ними завязалось общение, что привело к встрече и началу отношений, а три года спустя они поженились.

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