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Машинист спас женщину, стоявшую на краю моста, и женился на ней

Daily Mail: машинист спас женщину, стоявшую на краю моста, а потом женился на ней

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Shutterstock

Британка стояла на краю железнодорожного моста, но ее спас проезжавший мимо машинист и женился на ней, пишет Daily Mail.

Шарлотта Лэй рассказала, что встала на край моста, потому что страдала от сложных проблем в жизни. Это увидел машинист по имени Дэйв, проезжавший мимо. Он остановил состав и поднялся к женщине, чтобы поговорить с ней и провести в более безопасное место.

После 30 минут общения Шарлотта согласилась уйти с моста, и Дэйв довез британку до следующей станции, где ее встретила полиция. В тот же день женщина нашла его в соцсетях, чтобы поблагодарить за поддержку. Между ними завязалось общение, что привело к встрече и началу отношений, а три года спустя они поженились.

«Тот разговор помог мне увидеть жизнь иначе», — вспоминает Лэй.

Ранее в Китае мужчина прыгнул в реку, чтобы спасти незнакомую девочку.

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