В Башкирии 70-летний жених и 88-летняя невеста поженились в доме-интернате

В Башкирии двоих пенсионеров обвенчали по законам шариата. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло в Старобаишском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Молодоженами стали 70-летний Халаф Хабиляров и 88-летняя Зугра Тагирова.

«Зугра Тагирова проживала на Украине. В ходе атак вооруженных сил этой страны она потеряла все, что у нее было. В страхе от ВСУ она провела несколько дней в лесу. Истощенную Зугру нашли наши солдаты, по ее просьбе отправили в Башкортостан, где она родилась и выросла», – сообщается в публикации.

После возвращения в Башкирию женщина пришла в дом-интернат, где ее заметил Халаф Хабиляров. Вскоре он сделал возлюбленной предложение и мулла провел обряд бракосочетания.

По словам директора учреждения, супругам выделили отдельную комнату. Он добавил, что на празднике пара веселилась, «как будто им по 20 лет».

Ранее в Великобритании 77-летние пенсионеры, проживающие в доме престарелых, полюбили друг друга и поженились.