В Госдуме рассказали, кому положено освобождение от работы для диспансеризации

Граждане предпенсионного возраста могут быть освобождены от работы на два дня в год для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Екатерина Стенякина, слова которой передает РИА Новости.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год», — заявила она.

По словам политика, россияне могут использовать эти дни как подряд, так и по отдельности. В этот период работодатель обязан сохранить рабочее место и средний заработок. Стенякина добавила, что к предпенсионерами относятся люди, которым до пенсионного возраста осталось не более пяти лет. При этом депутат отметила, что до 2028 года в России действует переходный период пенсионной реформы и к категории предпенсионеров будут относиться мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины с 1967 по 1969 год рождения.

До этого депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что у пенсионеров нет как таковых обязанностей перед государством, но они должны своевременно информировать Социальный фонд о некоторых изменениях в своей жизни — например переезде.

Ранее стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян.