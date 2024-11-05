Стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян

Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей, но этой суммы недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Об этом «Газете.Ru» сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, подчеркнув, что реальные расходы пенсионеров на базовые товары и услуги значительно выросли.

По словам Антонова, основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, и у пенсионеров остается мало средств на полноценное питание. Недостаточное питание, в свою очередь, может приводить к ухудшению здоровья и увеличению расходов на медицинские препараты. Эксперт отметил, что текущая ситуация создает замкнутый круг, когда растущие потребности в лекарствах снижают возможности пенсионеров для покупки качественных продуктов.

Антонов также обратил внимание на сложность пенсионной системы, которая затрудняет гражданам понимание расчета их выплат. Запутанная система баллов и частые изменения усложняют планирование финансового будущего и защиту прав пенсионеров, добавил эксперт. В дополнение к этому, по его мнению, долгосрочная заморозка накопительной части пенсии, введенная с 2014 года, сказывается на пенсионных накоплениях. Так, в 2023 году заморозка помогла государству сэкономить 669,3 млрд рублей, но эти средства не пополнили накопления будущих пенсионеров.

По мнению аналитика, текущие обстоятельства требуют пересмотра ряда аспектов пенсионной системы, включая привязку выплат к реальному росту цен на товары первой необходимости, пересмотр балльной системы и разморозку накопительной части пенсии. Антонов подчеркнул, что без этих изменений даже плановая индексация в 2025 году может оказаться недостаточной для поддержки пенсионеров на достойном уровне.

Сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила, что российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода. В Москве это — 10% от дохода семьи.

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