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Депутат рассказал, о чем должны отчитываться пенсионеры

Депутат Никитин: пенсионеры должны сообщать о переезде в Социальный фонд

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

У российских пенсионеров нет как таковых обязанностей перед государством, но они должны своевременно информировать Социальный фонд о некоторых изменениях в своей жизни — например, переезде. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«По закону N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» нужно известить Соцфонд о наступлении обстоятельств, которые могут привести к изменению размера пенсии или ее прекращению. К ним относится изменение места жительства. Это важно, так как размер социальной доплаты зависит от регионального прожиточного минимума. Если пенсионер переезжает в регион с более низким прожиточным минимумом, он будет получать меньшую доплату, чем ранее», — пояснил депутат.

Никитин добавил, что если пенсионер начинает работать и у него есть обязательное пенсионное страхование, некоторые виды выплат могут быть прекращены. Депутат пояснил, что это касается пенсий по случаю потери кормильца или федеральной социальной доплаты.

Также Никитин уточнил, что россияне, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные учащиеся общеобразовательных учреждений, также обязаны сообщать о прекращении деятельности в связи с отчислением, переводом на заочное обучение или призывом в армию. Повышенные фиксированные выплаты будут отменены, пояснил Никитин.

По его словам, сокрытие информации в этих всех случаях могут посчитать безосновательным обогащением. За это СФР может потребовать возместить ущерб, возникший в результате перерасхода средств, заключил Никитин.

Средняя пенсия в России после повышения на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.

Ранее стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян.

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