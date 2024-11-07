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Россиянин притворился зомби, чтобы его друзья украли из магазина алкоголь

Житель Иркутска притворился зомби, чтобы украсть алкоголь из магазина

В Иркутске мужчина изображал припадок, чтобы ограбить магазин, сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, 4 ноября сотрудница магазина, расположенного в поселке Марково, обратилась к правоохранителям, заявив о хищении алкогольных напитков на общую стоимость более 2000 рублей. Полицейские прибыли на место и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что один из грабителей в качестве отвлекающего маневра ползал по полу, кричал и пугал окружающих в то время, как двое его товарищей прятали алкоголь себе под верхнюю одежду. Затем троица покинула магазин.

Личности злоумышленников быстро установили, ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, уже судимые за имущественные преступления. Им грозят новые сроки, вопрос о возбуждении уголовного дела решается в настоящее время.

Ранее преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.

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