Преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин

Лжеполицейский похитил десятки драгоценностей из ювелирного магазина в Ницце. Об этом пишет Actu17.

Ограбление произошло 4 июля в магазине Valer на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, около 13:00 мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около сорока ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

«Он притворился полицейским. У муниципальной полиции есть снимки, которые мы предоставили в распоряжение следователей. Я оказываю полную поддержку ювелиру и его сотрудникам», — сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире местного телеканала.

Сотрудникам полиции не удалось по горячи следам задержать преступника, ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.