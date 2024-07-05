Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин

Во Франции неизвестный ограбил ювелирный магазин, притворившись полицейским

close
100%
Christophe Ena/AP

Лжеполицейский похитил десятки драгоценностей из ювелирного магазина в Ницце. Об этом пишет Actu17.

Ограбление произошло 4 июля в магазине Valer на авеню Верден в центре города. По словам очевидцев, около 13:00 мужчина с повязкой «Полиция» ворвался в торговый зал, забрал около сорока ювелирных украшений и скрылся на двухколесном велосипеде.

Злоумышленник не демонстрировал огнестрельного оружия и не совершал никаких насильственных действий. Сумма похищенного, по предварительным данным, может достигать €100 тыс.

«Он притворился полицейским. У муниципальной полиции есть снимки, которые мы предоставили в распоряжение следователей. Я оказываю полную поддержку ювелиру и его сотрудникам», — сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в эфире местного телеканала.

Сотрудникам полиции не удалось по горячи следам задержать преступника, ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами