Вооруженного мужчину с психическим заболеванием задержали в школе под Челябинском

Психически больной мужчина напал на школу в селе Кунашак Челябинской области, сообщает издание mgorsk.ru со ссылкой на заявления УМВД и местной администрации.

Утром 7 ноября 31-летний житель Кунашака проник в здание начальной школы со стороны столовой. Мужчина неадекватно себя вел и завладел поварским ножом. На помощь работницам пищеблока пришел учитель Валерий Мухамедьяров, которому удалось запереть незваного гостя в помещении.

До прибытия силовиков педагог держал дверь, не давая мужчине покинуть место происшествия. Как уточняется, детей в этот момент в столовой не было, они находились в классах.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя и доставили его в отдел полиции. Известно, что задержанный страдает психическим заболеванием и состоит на учете. Проверку по факту произошедшего начали в прокуратуре.

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