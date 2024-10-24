Подросток из Брянска украл пистолет у брата и пронес его в школу, обманув охранника

В Брянске 14-летнему подростку удалось обмануть охранника и пронести пистолет в школу. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, учащийся 8 класса одной из брянских школ решил произвести впечатление на одноклассников, продемонстрировав им пневматический пистолет, украденный у старшего брата. Когда юноша заходил в здание, сработала рамка металлоискателя, и охранник использовал ручной металлодетектор, чтобы проверить рюкзак школьника, однако ничего запрещенного не обнаружил.

Так мальчик без особых усилий проник внутрь и при первой возможности показал пистолет однокласснику. Тот сообщил обо всем своим родителям, а они связались с классным руководителем. Восьмиклассника вызвали к директору на разговор, туда же пригласили охранника для повторного, более тщательного досмотра. На этот раз он все же нашел припрятанный пистолет. Оружие изъяли и отправили на экспертизу, полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что подросток, случайно выстреливший в девочку в школе Нового Уренгоя, уже приносил туда пистолет.