Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе мигрантов лишили гражданства за отказ вставать на воинский учет

МВД: двое мигрантов в Кузбассе лишились гражданства России

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Кемеровской области двое мигрантов лишились гражданства России, потому что не захотели вставать на воинский учет. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Помимо этого, им запретили въезд на территорию нашей страны в течение 25 лет. Их паспорта были признаны недействительными и изъяты. Мигрантам вручили уведомления о принятом решении, они должны будут покинуть Российскую Федерацию в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что встать на воинский учет нужно в течение двух недель с момента получения гражданства, однако мужчины «проигнорировали данное требование». Один из них попытался оправдать себя тем, что он заболел, однако это ему не помогло.

Накануне сообщалось, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, который предполагает, что при совершении преступления мигрантом факт нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Эти предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Ранее таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами