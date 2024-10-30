В Кузбассе мигрантов лишили гражданства за отказ вставать на воинский учет

В Кемеровской области двое мигрантов лишились гражданства России, потому что не захотели вставать на воинский учет. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Помимо этого, им запретили въезд на территорию нашей страны в течение 25 лет. Их паспорта были признаны недействительными и изъяты. Мигрантам вручили уведомления о принятом решении, они должны будут покинуть Российскую Федерацию в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что встать на воинский учет нужно в течение двух недель с момента получения гражданства, однако мужчины «проигнорировали данное требование». Один из них попытался оправдать себя тем, что он заболел, однако это ему не помогло.

Накануне сообщалось, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, который предполагает, что при совершении преступления мигрантом факт нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Эти предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Ранее таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы и попали на видео.