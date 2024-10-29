Госдума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом

При совершении преступления мигрантом факт нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, сообщает ТАСС.

Эти предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Изменения будут внесены в статью 63 Уголовного кодекса. Совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации, будет признаваться отягчающим наказание обстоятельством.

По мнению авторов законопроекта, «нахождение на территории страны нелегально свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления».

Перед этим на заседании Госдумы Володин заявил, что число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, за семь месяцев 2024 года выросло почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что нелегальной миграции в России больше не будет.