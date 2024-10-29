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Таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы и попали на видео

Появилось видео, как таксисты-мигранты захватили стоянку в центре Москвы

В столице на группу таксистов-мигрантов завели уголовное дело из-за того, что они захватили стоянку на Лубянке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По словам водителей, «точкой» заведует группа приезжих. Они не пускают других водителей, а также устанавливают для них несоразмерно высокие цены», — говорится в публикации.

В результате жалоб СК завел уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Самоуправство». Ситуацию взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

На опубликованных кадрах, который снял один из пострадавших водителей, «захватчик» предлагает мужчине «помахаться» и требует, чтобы тот уехал или вышел из машины.

До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — заявил Союз платформ «Цифровой мир.

Ранее сообщалось, что зарплата водителя такси резко выросла.

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