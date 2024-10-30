Неизвестный разыграл британских полицейских с помощью мочи и утюга

В Великобритании разыскивается неизвестный, который налил мочу в утюг сотрудников отделения полиции района Лондона Чаринг-Кросс. Об этом пишет газета The Sun.

Неприятный розыгрыш был обнаружен, когда полицейские начали гладить униформу. На одежде внезапно появились желтые пятна, а в воздухе распространился запах мочи. По мнению правоохранителей, кто-то проник в отделение и подменил воду в утюге в качестве шутки. В настоящее время человека, который испортил форму нескольких сотрудников, ищут с помощью камер видеонаблюдения.

По словам бывшего инспектора полиции Мика Невилла, шутка вызвала в отделении настоящий переполох. По его мнению, розыгрыш не был смешным, поскольку британцы и так обращают внимание на неряшливость полицейских, а пятна и запах мочи могли бы вызвать у граждан еще большее возмущение.

В апреле полицейские в Польше поймали 17-летнего подростка и его старшего приятеля, которые в шутку попытались ограбить банк с пластиковым пистолетом. Инцидент произошел в здании одной из финансовых организаций в центре Гданьска — полиция получила оттуда сигнал об ограблении и направила на место патрули.

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