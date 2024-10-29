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Пранкер спровоцировал остановку поездов в петербургском метро

«Фонтанка»: движение поездов в метро Санкт-Петербурга остановили из-за пранкера

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге около 18:00 по московскому времени оказалось приостановлено движение поездов из-за пранкера на путях. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел на участке между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского — 2». Как стало известно «Фонтанке», поезда задержал 33-летний Андрей, который ведет блог с пранками.

Как рассказали очевидцы, мужчина спрыгнул и направился в тоннель. По их словам, перед этим на пути упал кошелек, и Андрей спрыгнул, отправившись вперед по путям. Позднее его задержали.

На свой YouTube-канал Андрей выкладывает видео различных пранков. В числе его розыгрышей — просьбы поаплодировать водителю автобуса, приветствия с незнакомыми людьми и странные истории, которые он рассказывает прохожим. На канал пранкера подписаны около 10 тысяч человек.

В разговоре с «Фонтанкой» Андрей сказал, что в момент прыжка на пути он не снимал никакой ролик, а случайно выронил кошелек.

«С таким не шутят», — сказал мужчина, отвечая он на вопрос о съемке пранка.

28 октября столичная прокуратура сообщала, что в Москве пьяный 23-летний мужчина угрожал сотруднику метро пистолетом и требовал пропустить его бесплатно. Незадолго до этого этого пьяный 43-летний пассажир московского метро вышел из вагона и стал угрожать машинисту пистолетом. Он объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось, как сотрудник управляет составом.

Ранее конфликт двух мужчин возле метро в Москве закончился поножовщиной и госпитализацией.

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