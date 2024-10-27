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Володин заинтересовался проблемой электронных дневников в школах

Володин запустил опрос о проблеме электронных дневников в школах

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин инициировал опрос, посвященный проблемам цифровизации образовательных учреждений, в частности, связанным с использованием электронных дневников. Голосование проводится в Telegram-канале Володина.

«Получаю много вопросов от родителей по цифровизации школ. Звучат обращения, связанные с критикой электронных дневников. Решил посоветоваться. У вас есть проблемы с этим?» – обратился Володин к своим подписчикам.

На данный момент из более чем 25 тысяч участников голосования, 44% выразили согласие с наличием проблем, 37% отметили, что трудностей нет, а 19% заявили, что не используют электронные дневники.

Результаты опроса, проведенного в сентябре Аналитическим центром Университета «Синергия», показали, что к недопустимым нарушениям школьной дисциплины граждане России относят курение, употребление алкоголя и наркотиков (24%), рукоприкладство (20%), воровство (18%), оскорбления в чужой адрес (11%), прогулы (9%) и несоблюдение правил безопасности (8%).

Ранее был назван способ повысить шансы ребенка на хорошие оценки в школе.

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