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Назван способ повысить шансы ребенка на хорошие оценки в школе

AAP: совместное чтение с ребенком повышает шансы на успешное обучение в школе

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Freepik

Совместное чтение с ребенком с младенческого возраста помогает развитию мозга и повышает шансы на хорошие отношения и успешное обучение в школе. Об этом сообщает Американская академия педиатрии (AAP).

Многочисленные исследования показывают, что совместное чтение с детьми (в том числе новорожденными) помогает детям и родителям развивать привязанность. Также оно связано с лучшим здоровьем мозга у детей. Накопленные научные доказательства побудили AAP выпустить заявление о пользе совместного чтения.

Совместное чтение помогает детям развить устойчивое внимание, мышление, самооценку и социальные навыки. Эти качества повышают шансы на успешное обучение в школе и хорошую карьеру.

Педиатры рекомендовали сделать совместное чтение частью ежедневной подготовки ко сну. По возможности нужно читать детям, когда они проходят лечение в больнице. Лучше всего использовать печатные книги с красивыми картинками и богатым выразительным языком.

Ранее ученые выяснили, что наличие собаки в возрасте от 5 до 15 лет связано с меньшим риском болезни Крона.

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