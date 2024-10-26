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Силовики применили оружие при задержании одного из беглых заключенных

МВД: одного из беглых заключенных ранили при задержании в Липецкой области

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Shamil Zhumatov/Reuters

Один из совершивших побег заключенных из липецкой исправительной колонии № 2 получил огнестрельное ранение при задержании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В ходе отработки оперативно значимой информации липецкие полицейские установили местонахождение еще двоих беглецов — они скрывались около поселка Улусарка Задонского района Липецкой области, рассказала Волк.

«При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение», — написала представитель МВД.

Двух заключенных ранее задержали в Тамбовской области. Розыск еще двоих продолжается.

По информации SHOT, осужденные более полугода готовились к побегу.

Ранее в сети появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.

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