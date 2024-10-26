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В МВД рассказали детали задержания двоих заключенных в Тамбовской области

МВД: двое сбежавших заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Двоих заключенных, совершивших побег из липецкой исправительной колонии №2, доставили в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги задержали двоих из шести осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области», — написала она.

Как рассказала представитель МВД, сотрудники местного отдела полиции в селе Петровка Тамбовской области выявили двух мужчин, которые не имели при себе удостоверяющих личность документов.

«Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска», — подчеркнула Волк.

Розыск остальных беглецов продолжается, добавила она.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали из ИК-2 25 октября. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Побег готовился более шести месяцев.

Ранее появилось видео задержания двоих сбежавших заключенных.

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