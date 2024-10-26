Стало известно, как долго готовился побег заключенных из липецкой колонии

Заключенные липецкой колонии более полугода готовили побег. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Инструменты для подкопа они украли в мастерской семь месяцев назад», — говорится в публикации.

Как уточняет SHOT, инструменты, с помощью которых заключенные копали тоннель, были украдены в мастерской еще в марте. Пропажа тогда была обнаружена, но инвентарь найти не удалось.

«За это время наркоманы и насильники сумели подготовить себе способ отхода за забор», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана сбежали еще накануне. Они готовили побег более шести месяцев. Заключенные, по информации канала, вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии. ФСИН назначила служебную проверку.

Ранее стало известно о результатах последней внеплановой проверки в липецкой ИК-2.