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В сети появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК

«112» показал кадры туннеля, который выкопали сбежавшие из колонии заключенные

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Телеграм-канал «112»

В сети появились кадры туннеля, который выкопали заключенные, сбежавшие из липецкой исправительной колонии №2. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На снимках изображена яма, ведущая в узкий тоннель, через который, предположительно, преступники совершили побег.

26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. После этого на их поиски направили сотрудников всех оперативных служб.

По информации Telegram-канала Mash, злоумышленники — один гражданин Таджикистана и пятеро граждан Узбекистанавыбрались из ИК еще накануне. Для этого они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промышленной зоне, где занимались обработкой дерева.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших побег заключенных. К текущему моменту сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих злоумышленников.

Ранее появилось видео задержания двоих сбежавших из липецкой колонии заключенных.

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