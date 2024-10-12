Появились кадры тушения пожара после взрыва на АЗС в Грозном

МЧС опубликовало в своем Telegram-канале видео тушения пожара на заправке в Грозном.

По данным ведомства, причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом с последующем горением. На кадрах можно увидеть, как пожарные разбирают завалы и поливают водой из шланга дымящиеся остатки цистерны. К тушению были привлечены 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Около 16:30 возгорание удалось ликвидировать.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной могла стать детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.