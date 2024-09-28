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Неизвестный выстрелил в рот 14-летней школьнице из Петербурга

В Петербурге неизвестный выстрелил школьнице в рот из травматического оружия

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Петербурге врачи достали пулю изо рта 14-летней школьницы, в которую выстрелил неизвестный. Об этом сообщает издание 47news.

По данным источника, стрельба, в результате которой пострадала девочка, произошла накануне на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе города. Пуля, выпущенная злоумышленником из травматического оружия, воткнулась в нёбо несовершеннолетней.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, и врачи извлекли у нее изо рта инородное тело. Также у пациентки диагностирован сильный ушиб нёба.

Полицейские разыскивают стрелка. Сообщается, что камеры видеонаблюдения в районе места происшествия не установлены, ведется проверка.

Ранее в Подмосковье мальчик стрелял из пневматики по мишеням и попал в шею семилетней девочке.

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