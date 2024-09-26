В Ульяновской области арестовали замглавы агентства по тарифам

Заместителя руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области задержали на рабочем месте по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Отмечается, что чиновник был задержан в рамках уголовного дела по факту хищения 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновский распределительные сети».

«По ходатайству следователя... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в правоохранительных органах.

24 сентября стало известно, что в Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьский подполковник Ильнур Абдуллин и его заместитель подполковник Эльмира Фаритова. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. По словам источников Telegram-канала Baza, Абдуллин и Фаритова подозреваются в том, что якобы покрывали продавцов алкогольной продукции.

Ранее в Красноярске задержали начальника тыла института МВД России по подозрению во взятках.