Эксперты завершили анализ продуктов после отравления семьи под Красноярском

Пробы продуктов, изъятых из дома отравившейся в селе Красная Сопка Красноярского края семьи, соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Об этом рассказали в региональном отделении Следкома.

Специалисты проверили все продукты, которыми могли отравиться члены семьи: пельмени, куриное мясо, бульон, приправы, кетчуп. Однако качество каждого продукта соответствовало норме.

«Проведение судебных экспертиз с целью определения вещества, воздействие которого повлекло отравление детей продолжается», — говорится в сообщении.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Позже в Следственном комитете назвали основные версии отравления детей.

Ранее в СК прокомментировали версию об отравлении красноярской семьи дихлофосом.