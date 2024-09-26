Экономист раскрыл роль России на мировом рынке продовольствия

Несмотря на так называемый «пересмотр экспортных коридоров» в последние годы, Россия становится лидирующей страной на мировом рынке продовольствия. Если кто-то из старых покупателей российской продукции «отваливается», то им быстро находится замена, что позволяет не сокращать объемы экспорта, рассказал RT экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с российским зерном, подчеркнув, что по этому показателю страна то откатывается на второе место, то вновь выходит на первое. Также активно наращивается экспорт в Китай.

«Где-то у нас идет взлет, где-то идет сокращение — все зависит от потребностей внутреннего рынка. Но это стабильный коридор поставок российского продовольствия. Туда и пиво поставляем, и мороженое, и соль. Сейчас достаточно стабильно осваивается и мясная продукция», — подчеркнул Масленников.

Появляются новые точки сбыта продукции. Так, если в прошлом Турция активно покупала у РФ пшеницу, то сегодня объемы поставок сократились, в результате их перенаправляют в Юго-Восточную Азию и Африку, отметил экономист. При этом важно, чтобы экспорт исходил в первую очередь из вопроса продовольственной безопасности страны, заключил эксперт.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ уже вошла в число ведущих мировых экспортеров по поставкам продуктов питания. Он назвал это заслугой специалистов, трудовых коллективов предприятий и институтов развития.

Ранее была раскрыта пятерка стран-лидеров по закупкам российского зерна.