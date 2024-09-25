Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд объяснил, почему Верзилова включили в реестр иноагентов

Верзилова включили в реестр иноагентов из-за иностранного финансирования

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Одной из причин включения издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова в реестр иностранных агентов стало получение им финансирования из-за рубежа. Об этом сказано в решении Замоскворецкого суда, размещенного в картотеке дел.

По данным суда, о получении денег из иностранных источников стало известно в августе 2021 года из письма Федеральной службы по финансовому мониторингу, направленного Минюсту РФ. Финансирование осуществлялось в период с декабря 2019 года по июль 2021 года.

В частности, Верзилов получал деньги от Mediazona Inc, North Bee LLC и The Voice Project Inc. Однако в материалах дела не уточняется точная сумма выплат.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее правоохранительные органы назвали сумму налогового долга Верзилова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами