Суд объяснил, почему Верзилова включили в реестр иноагентов

Одной из причин включения издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова в реестр иностранных агентов стало получение им финансирования из-за рубежа. Об этом сказано в решении Замоскворецкого суда, размещенного в картотеке дел.

По данным суда, о получении денег из иностранных источников стало известно в августе 2021 года из письма Федеральной службы по финансовому мониторингу, направленного Минюсту РФ. Финансирование осуществлялось в период с декабря 2019 года по июль 2021 года.

В частности, Верзилов получал деньги от Mediazona Inc, North Bee LLC и The Voice Project Inc. Однако в материалах дела не уточняется точная сумма выплат.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее правоохранительные органы назвали сумму налогового долга Верзилова.