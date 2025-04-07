Сын Януковича вышел из состава учредителей своей петербургской компании

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович перестал быть учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

По информации агентства, наследник экс-главы соседнего государства основал «Арсенал Инвест» в мае 2014 года. До 2024 года в документах было прописано, что создатель компании является гражданином Украины, но впоследствии налоговая служба внесла в бумаги изменения и начала называть его гражданином РФ.

Из материала следует, что теперь весь принадлежащий Александру Януковичу бизнес находится в Донецке. Речь идет об ООО «МАКО Холдинг» и его дочерней компании «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Журналисты выяснили, что данные фирмы работают в трех направлениях — они занимаются строительством жилых и нежилых зданий, арендой и управлением недвижимым имуществом, а также торговлей.

«МАКО Холдинг» был зарегистрирован в 2006 году, при этом «Кепитал Билдинг Корпорейшен» была создана на год раньше. Авторы публикации со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» подчеркнули, что в свое время власти США включили первую компанию в санкционный список.

О том, что сын Виктора Януковича получил российское гражданство, стало известно в октябре 2024 года. Одними из первых об этом написали журналисты РИА Новости.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали, в каком случае украинский лидер Владимир Зеленский «будет завидовать судьбе Виктора Януковича».