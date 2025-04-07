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Сын Януковича вышел из состава учредителей своей петербургской компании

Сын Януковича перестал быть учредителем «Арсенал Инвест» в Санкт-Петербурге
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Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович перестал быть учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

По информации агентства, наследник экс-главы соседнего государства основал «Арсенал Инвест» в мае 2014 года. До 2024 года в документах было прописано, что создатель компании является гражданином Украины, но впоследствии налоговая служба внесла в бумаги изменения и начала называть его гражданином РФ.

Из материала следует, что теперь весь принадлежащий Александру Януковичу бизнес находится в Донецке. Речь идет об ООО «МАКО Холдинг» и его дочерней компании «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Журналисты выяснили, что данные фирмы работают в трех направлениях — они занимаются строительством жилых и нежилых зданий, арендой и управлением недвижимым имуществом, а также торговлей.

«МАКО Холдинг» был зарегистрирован в 2006 году, при этом «Кепитал Билдинг Корпорейшен» была создана на год раньше. Авторы публикации со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» подчеркнули, что в свое время власти США включили первую компанию в санкционный список.

О том, что сын Виктора Януковича получил российское гражданство, стало известно в октябре 2024 года. Одними из первых об этом написали журналисты РИА Новости.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали, в каком случае украинский лидер Владимир Зеленский «будет завидовать судьбе Виктора Януковича».

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