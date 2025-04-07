Социолог назвал сроки нормализации отношений России и Украины

Социолог Фирсов: на нормализацию отношений России и Украины уйдет минимум 10 лет

Директор Центра социального проектирования «Платформа», социолог Алексей Фирсов в беседе с Ura.ru рассказал, что на нормализацию отношений России и Украины уйдет минимум 10 лет.

По его словам, в российско-украинском конфликте есть черты гражданской войны из-за культурной и языковой близости.

«Чтобы негативный опыт изжился, должно смениться как минимум два поколения. Следующие поколения, которые вообще не видели военных действий, будут уже более рационально и более нейтрально подходить к этой истории», — отметил Фирсов.

В качестве примера он привел конфликт в Югославии. Там авиасообщение между Сербией и Хорватией возобновилось спустя 30 лет после окончания конфликта.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский говорил, что Украина может погрузиться в гражданскую войну и распасться после завершения конфликта с РФ.

Другой вариант — разделение Украины после военного поражения. Кроме того, парламентарий полагает, что страну могут «очистить» через аналог Нюрнбергского трибунала.

Ранее в США предрекли уничтожение любым иностранным войскам на территории Украины.