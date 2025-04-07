Трамп о реакции на пошлины: иногда нужны лекарства, чтобы что-то исправить

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США, заявив, что иногда «приходится принимать лекарства». Его слова передает агентство Reuters.

«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — отметил Трамп.

До этого директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак говорил, что введенные Соединенными Штатами дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг окажут как положительное, так и отрицательное воздействие на экономику России.

Утром 7 апреля торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвальным падением котировок на фоне опасений инвесторов в свете ситуации с пошлинами США. Ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые десять минут после открытия сессии снизился на 6,46%, достигнув отметки 31 596,83 пункта.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.