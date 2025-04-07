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Госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО

Госсекретарь Рубио призвал страны НАТО наращивать собственные возможности
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге Вашингтон ожидает от партнеров увеличения обязательств в рамках военного блока. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что США уже сделали значительный вклад и планируют продолжать свою поддержку, но призвал союзников усиливать свои собственные способности. По его словам, НАТО должно быть «настоящим альянсом».

«Во-первых, война на Украине, я думаю, разбудила многих людей на этом континенте относительно реальных угроз, реальной войны. А второй причиной, я думаю, является давление и заявления президента Трампа... И мы надеемся, что когда лидеры встретятся в Гааге, будут приняты дальнейшие и более твердые обязательства в этом направлении», — написал он.

В начале марта американский президент Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности стран — членов НАТО защитить США в случае необходимости. По словам политика, пока он снова не пришел к власти, страна платила почти 100% на оборону, «а они нас обманывают в торговле».

Ранее генсек НАТО призвал Россию показать готовность остановить конфликт на Украине.

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