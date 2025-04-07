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Россиянам рассказали, как не столкнуться с переплатами по кредиткам

Life.ru: больше половины россиян платит проценты по кредиткам из-за ошибок
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Depositphotos

Более половины владельцев кредитных карт в России сталкиваются с неожиданными переплатами из-за неправильного использования банковского продукта. Об этом рассказал Life.ru финансовый эксперт Александр Патешман.

По словам эксперта, главный секрет экономии — грамотное использование грейс-периода — беспроцентного. Он состоит из двух частей: месячного расчетного периода и последующих 20 дней на погашение. Чтобы избежать процентов, нужно возвращать минимум 5% от потраченной суммы. Например, при расходах в 10 тыс. рублей нужно внести 500 рублей до конца платежного периода.

Эксперт посоветовал держать счет в том же банке, в котором оформляли кредитку. По его словам, это ускорит переводы и избавит от комиссий. Даже недостача в один рубль может привести к начислению процентов за весь период. Патешман рекомендует всегда пересылать на счет немного больше нужной суммы, чтобы избежать списания средств на скрытые комиссии или дополнительные услуги банка.

«Если карта не используется, лучше закрыть ее. Процесс занимает 45 дней, при этом важно убедиться, что карта исчезла из мобильного приложения», — подытожил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился подумать, как лучше ограничить количество банковских карт у россиян.

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