Стало известно, во сколько россияне съезжают от родителей

В среднем россияне съезжают от родителей в 21 год. Для 35% опрошенных россиян первым жильем была съемная квартира, из них примерно трети с оплатой помогали родители. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием «Т-Ж», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

29% переехали в общежитие, причем они съезжали от родителей раньше всех — примерно в 17,7 года.

Те, кто за аренду сразу платил сам, в среднем были на четыре года старше тех, кто вначале пользовался поддержкой родителей, — на момент переезда им было 22,9 и 18,4 года соответственно. В 22—23 года обычно съезжают в квартиру, купленную родителями или доставшуюся по наследству, в 25 лет — в жилье, оплаченное совместно, еще позже, в 29 лет — в купленное самостоятельно.

Большинство россиян съехали от родителей в 17 и 18 лет — в этом возрасте стали жить самостоятельно 36% опрошенных. Второй популярный ответ — в интервале от 21 до 23 лет — возраст, когда многие получили профессиональное образование. Чем младше был человек, когда съехал от родителей, тем раньше, на его взгляд, надо сепарироваться и другим. Те, кто стал жить отдельно в 17 лет, говорят, что надо съезжать в 19, а те, кто начал жить отдельно в 30 лет и старше, что сепарироваться надо в 24 года.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян. Средний возраст респондентов составил 32,6 года.

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