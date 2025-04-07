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Макрона призвали брать пример с Путина и Трампа

Le Point: Макрону надо равняться на Путина и Трампа при урегулировании конфликта
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует взять пример с российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, которые предпринимают усилия для мирного урегулирования кризиса на Украине. Об этом пишет журнал Le Point.

Как отметили авторы статьи, французский лидер пытается втянуть республику в вооруженный конфликт.

«В то время как Трамп и Путин трудятся ради мира, Макрон по отвратительным внутриполитическим причинам выступает против их благородного начинания и втягивает Францию в <...> абсурдную авантюру», — говорится в материале.

Обозреватели призвали международное сообщество не вмешиваться в переговорный процесс между РФ и США. По их мнению, третьи страны должны дать Москве и Вашингтону договориться о завершении боевых действий вне зависимости от того, какая судьба будет ждать Киев.

16 марта Макрон рассказал о плане стран — членов Европейского союза (ЕС) отправить миротворцев в три украинских города — Киев, Львов и Одессу. Как он сказал, если Украина направит соответствующий запрос, региональное содружество отреагирует на него и не будет спрашивать разрешения у РФ.

4 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» европейских держав, которая разместит своих военных на территории его страны. При этом глава государства отказался говорить, когда это произойдет.

Ранее в Верховной раде Украины высказались о размещении европейских войск в стране.

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Переговоры о мире на Украине
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