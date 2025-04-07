В Краснодарском крае украинский беспилотник упал на железную дорогу

Сбитый украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на железнодорожные пути между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в результате инцидента железнодорожное полотно и контактная сеть получили повреждения.

«Пострадавших нет, возгорания не произошло», — подчеркивается в тексте.

В настоящее время на месте находятся аварийная бригада и ремонтно-восстановительный поезд. Его направили из города Тимашевск.

По информации оперативного штаба, всего к ликвидации последствий падения дрона привлекли 27 специалистов и семь единиц техники. До тех пор, пока восстановительные работы не завершатся, поезда будут двигаться в объезд поврежденного участка пути.

«Задержек в движении <...> нет», — уточняется в публикации.

Утром 7 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение ночи в регионах страны были уничтожены 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего БПЛА — 13 — сбили в небе над акваторией Азовского моря. Еще четыре дрона ликвидировали в Краснодарском крае, и по одному — в Республике Крым и Брянской области.

Ранее в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС — Тихорецк № 2».