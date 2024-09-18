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Врачи объяснили связь стресса с отеками и высыпаниями на лице

Эндокринолог Черноголов: лица отекают у людей с нарушениями выработки кортизола

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В сети активно распространяется такое понятие, как «кортизоловое лицо», которое подразумевает, что высокий уровень кортизола на фоне стресса приводит к отекам и высыпаниям на лице. Однако отекает лицо не из-за стресса, а из-за нарушений в выработке кортизола, заявил кандидат медицинских наук, эндокринолог Вадим Черноголов. Стресс у здоровых людей к таким последствиям не приводит, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«При избытке кортизола действительно изменяется внешность человека, в том числе лицо становится лунообразным, так как кортизол задерживает натрий, а натрий задерживает воду», — согласился доктор.

Изменение внешности при избытке кортизола называется кушингоидизм. Это состояние характеризуется избытком адренокортикотропного гормона и избыточной продукции кортизола корой надпочечников. Стресс к такому не приводит — это преувеличение, считает врач.

Симптомы, чем-то похожие на кушингоидизм, могут наблюдаться при злоупотреблении алкоголем и чрезмерной любви к закускам, однако это лишь псевдосиндром Кушинга, подчеркнул Черноголов. Также подобные признаки могут быть у людей, принимающих большие дозы синтетических глюкокортикоидов. При отмене препарата и снижении уровня кортизола в крови лицо быстро возвращается к нормальному виду.

Напомним, эндокринолог и эксперт в области регенеративной медицины Гоури Редди Рокко считает, что постоянно повышенный уровень гормона кортизола может стать причиной отеков и «одутловатости лица». Помимо отеков, для синдрома Кушинга характерно увеличение массы тела, изменение внешнего вида кожи и повышение кровяного давления.

Кардиолог ранее рассказала, как снизить уровень гормона стресса в крови.

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