В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным портала, эпицентр стихии находился в 20 километрах к северо-востоку от города Козан, который расположен в провинции Адан и где проживают порядка 88,1 тысячи человек.

По данным сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 12 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань. Подземные толчки зафиксировали в районе прибрежной зоны уезда Хуалянь. Эпицентр располагался на глубине в 23,9 километра.

Кроме того, вблизи берегов Камчатки было зафиксировано другое землетрясение магнитудой 6,2. Толчок силой до пяти баллов ощущали местные жители в Петропавловске-Камчатском, Елизове, а также в Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района.

Ранее сейсмологи насчитали десятки афтершоков у берегов Камчатки.