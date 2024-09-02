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Разъяренный ротвейлер набросился на ребенка в Воронеже и разорвал ему руку

В Воронеже разъяренный ротвейлер набросился на ребенка и разорвал ему руку

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Shutterstock

В Воронеже ребенок пострадал от нападения разъяренного ротвейлера. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 1 сентября на детской площадке возле жилого комплекса «Адмирал». Агрессивный ротвейлер сорвался с поводка и набросился на мальчика. В результате собака разорвала ему руку в районе локтя.

Пострадавшему ребенку наложили швы. Теперь мальчика ждет курс лечения от бешенства. Его мать по факту произошедшего обратилась в правоохранительные органы, сейчас полицейские занимаются поисками агрессивного пса.

«Неуважаемый владелец собаки ротвейлера черного цвета, чья собака набросилась на моего ребенка, гуляющего на детской площадке (корабль), Вас ждут большие неприятности», — заявила женщина, передает Telegram-канал.

Ранее агрессивная овчарка в Копейске покусала мальчика, качавшегося на качелях, и попала на видео.

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