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Задержанный в Адыгее вербовщик террористов планировал сбежать в Турцию

ФСБ: задержанный в Адыгее вербовщик террористов планировал уехать в Турцию

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Задержанный в Адыгее вербовщик международных террористов заявил, что по завершении своей миссии он планировал перебраться в Турцию. Об этом со ссылкой на предоставленное ФСБ видео пишет РИА Новости.

Во время допроса задержанный рассказывает, что он планировал уехать в Турцию, где его должен был встретить брат. Связь с ним он поддерживал через Telegram.

В ФСБ отметили, что во время обыска у задержанного были обнаружены и изъяты средства связи, содержащие видеозапись его клятвы на верность международной террористической организации, а также переписку с ее участниками.

31 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена международной террористической организации, который, как утверждается, вербовал жителей Адыгеи в ряды террористов. По указанию международной террористической организации россиянин склонял жителей Майкопа к нападению на правоохранителей и последующему выезду в лагеря террористов в одной из стран Центральной Азии, рассказали в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о выявлении более 90 подпольных оружейных мастерских в России.

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