В России расширилась программа профилактических медосмотров

Министерство здравоохранения России включило исследование на гепатит С в программу профилактических медицинских осмотров. Соответствующий приказ ведомства, опубликованный на интернет-портале правовой информации, вступает в силу 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года.

В документе указано, что в профилактический медосмотр теперь входит исследование на антитела к гепатиту С. Данную процедуру можно будет пройти гражданам в возрасте от 25 лет один раз в 10 лет.

В тексте приказа отмечается, что ветераны боевых действий смогут проходить профилактические медосмотры вне очереди.

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