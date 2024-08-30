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В России расширилась программа профилактических медосмотров

Минздрав включил в программу медосмотров исследование на гепатит С

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Минздрав России

Министерство здравоохранения России включило исследование на гепатит С в программу профилактических медицинских осмотров. Соответствующий приказ ведомства, опубликованный на интернет-портале правовой информации, вступает в силу 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года.

В документе указано, что в профилактический медосмотр теперь входит исследование на антитела к гепатиту С. Данную процедуру можно будет пройти гражданам в возрасте от 25 лет один раз в 10 лет.

В тексте приказа отмечается, что ветераны боевых действий смогут проходить профилактические медосмотры вне очереди.

Диспансеризация — важное звено в сохранении здоровья. Каждый пятый из тех, кто проходит профилактический медицинский осмотр, уходит с диагнозом, предполагающим постоянное наблюдение врача. Без своевременного внимания к проблеме такие пациенты потеряли бы драгоценное время, и болезнь смогла бы нанести больший урон. Как пройти бесплатные обследования, что включено в программу диспансеризации — одного из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», и почему регулярный чекап входит в моду у пациентов разных возрастов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее доктор Мясников развеял мифы о диспансеризации населения.

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