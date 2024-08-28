Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ

Эвакуированные жители Суджанского района Курской области сообщили, что были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавших улицы, где жили гражданские. Об этом сообщает РИА Новости.

Местная жительница Алина Бобровская рассказала на опросе военным следователям Следственного комитета РФ, что украинские солдаты перерезали людям дорогу в регионе.

«Знакомые выезжали через село Гуево на машине. Обстреляли машину украинцы, которые стоят на Гончаровке, потому что там выезда больше нет. Люди выходили, через Гончаровку нельзя, они пешком: из Гуева вплавь и на лодке через реку, и по лесу выходили на Плехово. С детьми и оттуда наши волонтеры связывались с ними на машинах на свой страх и риск, приезжали и забирали», — сказала она.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в МИД России заявили, что ВСУ распространяет фейки о Курской области.