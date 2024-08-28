Организаторы «Ночи выборов» рассказали, как пройдет юбилейный онлайн-марафон

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов», который состоится в Москве 8 сентября и пройдет уже в десятый раз, объединит причастных к избирательному процессу экспертов — политологов, социологов, политиков, общественных деятелей и международных наблюдателей. Об этом на прошедшей в ТАСС пресс-конференции, посвященной Единому дню голосования, рассказали организаторы «Ночи выборов».

Гости юбилейного онлайн-марафона соберутся на площадке «Красного Октября» и примут участие в дискуссиях, круглых столах и брифингах, которые будут транслироваться по всему миру.

Темами для дискуссий на круглых столах станут: «Информационная война — война цивилизаций», «Прогнозы итогов выборов-2024 в РФ» и другие.

Председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август отметила, что несмотря на все попытки изолировать Россию, дискуссии экспертов будут доступны для просмотра в любой точке мира.

Кроме того, во время марафона состоятся пресс-конференции парламентских партий и организации «Независимый общественный мониторинг», во время которых эксперты подведут итоги избирательной кампании.

Организаторы «Ночи выборов» отметили, что за время работы проекта с 2017 года избирательное законодательство России значительно изменилось — выборы стали ближе к людям. Была введена практика многодневного голосования, применяется дистанционное электронное голосование, внедрен механизм «Мобильный избиратель», отменены открепительные удостоверения, упрощена регистрация наблюдателей.

По словам руководителя комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгении Стуловой, за последние 30 лет российская электоральная система прошла серьезный путь, который ведущие европейские системы проходили за 200 лет.

«По динамике, скорости развития и другим параметрам наша система — одна из самых передовых. Другим государствам мира нужно учиться у российской избирательной системы, которая является открытой, публичной и обеспечивает реальную реализацию избирательных прав граждан РФ максимально удобным форматом — будь то ДЭГ или многодневное», — заявила эксперт.