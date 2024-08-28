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В больнице скончался пострадавший при атаке ВСУ на порт Кавказ

ТАСС: умер один из пострадавших в результате атаки ВСУ на паром в порту Кавказ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Скончался один из госпитализированных пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на паром в порту Кавказ. Об этом ТАСС сообщил главный врач Керченской больницы №1 имени Н.И. Пирогова Марат Еникеев.

«Был госпитализирован один человек, состояние тяжелое, пострадавший умер», — сообщил он.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, который находился в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Сообщалось, что ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области.

Позже стало известно, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров.

Позднее украинские войска подтвердили нанесение удара по парому с топливом в порту «Кавказ» на Кубани.

Ранее в ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели».

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