Заключенный колонии в Новочеркасске открыл в учреждении подпольное казино

В Новочеркасске осужденный открыл в колонии подпольное казино и стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в колонии №14. Один из заключенных организовал подпольное казино. Для азартных игр и перевода денег у злоумышленника в распоряжении были игральные карты, фишки, сим-карты и телефоны.

Осужденный, который организовал незаконный бизнес в колонии, стал фигурантом нового уголовного дела о незаконном проведении азартных игр. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Госдуму внесли проект об установлении самозапрета на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

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