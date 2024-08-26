Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заключенный колонии в Новочеркасске открыл в учреждении подпольное казино

Mash: в Новочеркасске заключенный открыл подпольное казино в колонии

close
100%
«Don Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Don Mash»

В Новочеркасске осужденный открыл в колонии подпольное казино и стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в колонии №14. Один из заключенных организовал подпольное казино. Для азартных игр и перевода денег у злоумышленника в распоряжении были игральные карты, фишки, сим-карты и телефоны.

Осужденный, который организовал незаконный бизнес в колонии, стал фигурантом нового уголовного дела о незаконном проведении азартных игр. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Госдуму внесли проект об установлении самозапрета на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

Ранее психиатр перечислил типы людей, наиболее склонных к лудомании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами