В России могут запретить массовые спам-звонки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России массовые спам-звонки. Соответствующий опрос парламентарий запустил в своем Telegram-канале.

«В сентябре планируем рассмотреть вопрос о запрете массовых спам-звонков. Ранее в комментариях и обращениях вы говорили о необходимости принятия такого решения. Вы поддерживаете запрет спам-звонков?» — следует из опроса.

На момент публикации материала, проголосовало около 28 тысяч пользователей. Из них проголосовало порядка 97% в поддержку запрета, 1% — не поддерживают, еще 2% респондентов выбрали вариант «Все равно».

В России действует административная ответственность за спам-звонки. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. В случае нарушения закона физлица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, тогда как должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей. В свою очередь юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что правительство России в сентябре этого года внесет в Государственную думу законопроект о запрете массовых спам-обзвонов.

Ранее в МТС рассказали о новых возможностях избавиться от спам-звонков.