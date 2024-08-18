В Петербурге шестилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа

В Приморском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, ребенок выпал из окна по недосмотру матери. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке на Серебристом бульваре, шестилетний мальчик находился дома вместе с матерью. Женщина отвлеклась и не заметила, как сын выбрался на подоконник у раскрытого окна и упал с высоты пятого этажа.

Пострадавший выжил, с травмой головы и ушибом легких он госпитализирован, состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства несчастного случая устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Кирове бывший десантник спас дошкольницу, которая едва не упала с четвертого этажа. Мужчина аккуратно спустился на карниз к ребенку и помог ему вернуться в квартиру. Пока спаситель открывал окно балкона, он страховал девочку, стоя за ней. По словам кировчанина, он много раз спасал сослуживцев, так что свой поступок он не смог отнести к геройским.

Ранее в Псковской области пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа.