Мишустин рассказал о поддержке беженцев в Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о выделении 1,8 млрд руб. на помощь беженцам в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Выплаты получили лица, потерявшие жилье в Курской области, и вынужденно покинувшие свои дома беженцы. Финансирование пострадавшим было выделено по поручению президента РФ Владимира Путина.

10 августа МЧС сообщило об эвакуации 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области. К 12 июля 44 тыс. человек обратились за выплатами на фоне атаки ВСУ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.