Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы после поджога за вознаграждение в 20 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону задержали подростка и его совершеннолетнего приятеля по подозрению в поджоге на железной дороге, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Поджог трансформаторной подстанции произошел 31 июля на железнодорожном перегоне между станциями Батайск и Азов. Полицейские и сотрудники ФСБ установили, что к инциденту причастны двое жителей Азова.

Силовики задержали молодых людей в возрасте 17 и 20 лет. На допросе они рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, деньги на электронный кошелек им перевел некий куратор. Возбуждено дело по статье о покушении на террористический акт.

В итоге задержанных заключили под стражу, им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Весной по аналогичной статье отправили под арест шестиклассника из Петербурга. Школьник и взрослый мужчина пытались поджечь батарейный шкаф, но не довели начатое до конца, так как боялись, что их заметят.

Ранее десятиклассника арестовали по делу о покушении на Симоньян и Собчак.